◎札幌市周辺は20日夜から早朝にかけて降雪。ヤクルト・池山監督は試合前に「こっちに住んでいる人によると、この時期真っ白というのはあんまりないらしい。いいことあるよ。白いから白星」。素敵なお考えです。◎巨人・内海投手コーチは、取材中だったドラフト3位の山城（亜大）を横目に「あ、しゃべってたん？もっとはっきりしゃべろう。うにゃうにゃ〜じゃなくて。学んでいこ」。技術指導は野球だけにとどまりません。◎D