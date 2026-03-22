◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）14日目で優勝が決まりましたが、この展開を誰が予想したでしょうか。今場所安定感のあった霧島が、勝てば優勝の一番を落とした。安青錦がいくら調子が出ていないとはいえ、立ち合いで相手得意の体勢を許してしまっては挽回は至難の業。もっと左からあおって強引にしゃくり上げていかないと相手の術中にはまるだけ。敗因は明確でした。安青錦もようやく意地を見