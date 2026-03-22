◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）東前頭筆頭の若隆景（31＝荒汐部屋）が21日、日本相撲協会に「右上腕三頭筋付着部損傷疑い、右肘内側側副じん帯損傷疑いで6週間程度の療養を要す」との診断書を提出して休場した。場所前から右肘を痛めており、13日目の阿炎戦で悪化させた。休場は23年秋場所以来7度目。14日目の対戦相手、大栄翔は不戦勝。師匠の荒汐親方（元幕内・蒼国来）によると、今後精