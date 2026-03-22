◇オープン戦ヤクルト4―3日本ハム（2026年3月21日エスコンF）ヤクルト先発の山野は粘りの投球で6回7安打3失点にまとめた。初回に2四球を与え、内野ゴロと重盗の間に2点を失い「初回にああいう形で失点したのは反省」と振り返った。この日は日本ハムとの2軍戦で同じ左腕の高橋が先発し、2回を2奪三振含む完全投球で復帰登板を終えた。池山監督は山野の28日のDeNAとの開幕2戦目先発を明言するも「シーズンに入ってふが