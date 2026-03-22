ロッテのドラフト2位左腕・毛利（明大）が、27日の西武との開幕戦（ZOZOマリン）に先発することが決まった。サブロー監督が「開幕は毛利でいきます」と明かした。新人の開幕投手は球団では、毎日時代の1950年に榎原好が務めて以来76年ぶり。指揮官は「ルーキーで大変やけど、今やっといたら、もっと大きくなれると思う、という期待も込めて」と説明した。西武3連戦後、31日からは敵地での日本ハム3連戦が控える。小島、田中、