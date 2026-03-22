◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）琴勝峰は熱海富士に押し出されて4敗目を喫し、2度目の優勝はならなかった。「全然攻められていない。実力が足りない」。立ち合いから突いていなし、主導権を握ったが、左四つに組み止められてからは見せ場がなかった。昨年名古屋場所では「雑念が少なかった」と初優勝。一度経験したことで無心を貫けなかった。「一番に集中しきれなかった」と冷静に分析した