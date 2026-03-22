春の阪神の看板レースである阪神大賞典だが、今年のメンバーはやや小粒。AIは◎にレッドバンデを抜てきした。前走で2勝クラスを勝ち上がったばかり。別定G2への格上挑戦は厳しい条件だが、昨年のセントライト記念ではG1・2勝ミュージアムマイルに0秒1差の3着。続く菊花賞でも5着。首差だった4着ゲルチュタールは、1月のG2日経新春杯を制している。能力は十分通用の見立て。とはいえ指数は76と低く、2番手以下も差のない評価。