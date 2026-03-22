◇オープン戦西武1―7DeNA（2026年3月21日ベルーナD）西武先発の平良が大乱調でオープン戦初黒星を喫した。5回先頭に四球を与えると、味方の失策、暴投などで1死二、三塁。そこから制球が定まらず2者連続四球で先制点を許し、4番ビシエドには左翼線へ3点二塁打を浴びて一挙4点を奪われた。同じ沖縄出身で4学年上のDeNA先発・平良との「平良対決」も注目されたが、4回無失点の相手右腕に対し「惨敗です。参りました」と