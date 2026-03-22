◇オープン戦DeNA7―1西武（2026年3月21日ベルーナD）DeNAの4年目右腕・橋本が自身初の開幕1軍をほぼ手中に収めた。5回から2番手で1イニングを3者凡退。オープン戦は登板5試合が全て無失点で、被安打もわずか1本だ。この日の決め球はいずれもフォークで、カナリオを見逃し三振、源田からは空振り三振を奪った。リリース直後に浮き上がってから大きく落ちる独特の軌道が特徴。落差などが1球ごとに異なる“特殊球”を小杉