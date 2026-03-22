芝クッション値9.1＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前13.0％、4角12.9％ダートG前9.1％、4角8.9％※土曜午前5時30分。芝は向正面〜4角の内柵沿いに傷みが出ている。内有利は変わらないが差しも決まっている。ダートは週中の雨で多少湿り気味。スピード型が有利。