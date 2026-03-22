◇オープン戦DeNA7―1西武（2026年3月21日ベルーナD）20日の西武戦でスイングした際に上半身の違和感を訴えて途中交代したDeNA・筒香が、回復を優先させるために残りのオープン戦は欠場することになった。この日は試合前練習にも姿を見せなかった。現時点では開幕には影響がないと判断しており、相川監督は「長期離脱ということにはならない。しばらく様子を見る」と説明した。オープン戦は11試合に出場して打率.370、