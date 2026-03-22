◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）安青錦は大関の意地を見せ7勝7敗と踏みとどまった。左を差して得意の低姿勢でペースを握ると、起こし上げようとする霧島を下手投げで転がした。負ければ綱獲りから一転カド番を迎えることになったが、本来の取り口で勝利。優勝が懸かる相手だったが「自分のことに集中した」という。千秋楽は結びで豊昇龍戦。「気にし過ぎないで今まで通りやる」と平常心を強