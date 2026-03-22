◇オープン戦楽天0―3巨人（2026年3月21日東京D）侍ジャパンから前日に合流した楽天の藤平が8回にオープン戦初登板。直球のみのわずか6球で3者凡退に仕留め「（状態は）100％ではないけど、ゼロで帰ってこられたのが良かった」と振り返った。昨季途中から抑えを任され、球団新記録の29試合連続無失点を記録。「9回を投げるやりがいを感じたし、そこに照準を合わせています」と言う右腕に、三木監督も「勝っているところ