◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）豊昇龍は4敗目を喫し、昇進7場所目の横綱初優勝は消滅した。霧島が2敗目を喫した直後の取組で、勝てば千秋楽に優勝の可能性を残したが、琴桜の外掛けに沈んだ。支度部屋では取材に応じず、テレビモニターに霧島の涙のインタビューが映し出されると「何で泣いてるんやろな？」と悔しげにつぶやいた。八角理事長（元横綱・北勝海）は「情けない負け方だった」と