藤沢市が昨年整備した津波避難タワー。スロープも設置されている＝１１日、同市片瀬海岸３丁目押し寄せる津波から住民や観光客が緊急避難できるよう、神奈川県内沿岸の１５市町と県が海辺などに確保した津波避難ビルと津波避難タワーが計８００カ所（３月１日時点）になったことが、神奈川新聞社のまとめで分かった。２０１１年の東日本大震災から１５年で７倍超に増えたが、建物の移転などで避難ビルの指定を解除するケースもあ