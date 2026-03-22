◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、今季初戦の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が３バーディー、３ボギーの７２で回り通算イーブンパーとし、トップと２打差の４位で決勝ラウンドに進んだ。「まさかこんなに上位に来られるとは。期待以上の成績」と口にした。オフのトレーニングの成果で、飛距離は２０ヤー