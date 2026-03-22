「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）憧れのまなざしを受けながら、阪神・近本はグラウンドで躍動した。三回、先頭で打席に立った第２打席。先発・九里に対して２ボールから３球目、高めに浮いたシュートに反応。鋭く右翼線にはじき返すと、迷うことなく二塁に向かう。２戦連続安打でチャンスメークした。続く中野の犠打で三塁に進み、森下の二ゴロで生還。流れるような攻撃で先制のホームを踏