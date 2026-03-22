「選抜高校野球・１回戦、花咲徳栄３−２東洋大姫路」（２１日、甲子園球場）１回戦３試合が行われ、花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に３−２で勝利した。八回に岩井隆監督（５６）の“奇襲”で逆転に成功し、エース・黒川凌大投手（３年）が２失点完投。２００３年の選抜大会準々決勝で延長十五回引き分け再試合の激闘の末、敗れた相手に２４年越しのリベンジを果たした。甲子園の借りを、甲子園でしっかり返した。花