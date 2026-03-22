3歳牝馬G3「第40回フラワーC」が21日、中山競馬場で行われ、原優介（25）騎乗の6番人気スマートプリエールが中団追走から差し切りV。人馬ともに重賞初制覇を飾った。デビュー7年目の原は45回目のJRA重賞挑戦で念願の初タイトルを獲得した。ついにつかみ取った！デビュー7年目の原が45回目のチャレンジでうれしい重賞初制覇。ゴール直後、左手を高々と突き上げた鞍上は「お待たせしました！たくさんチャンスを頂いていたんです