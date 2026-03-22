SUPEREIGHTの村上信五（44）が21日、近畿大（大阪府東大阪市）の卒業式にサプライズ登場した。6041人の卒業生に向けて、「普通ってそんなに悪くないぞ」と熱弁。約15分間のスピーチで卒業生を送り出した。茶色のスーツ姿の村上がステージに姿を見せると、割れんばかりの歓声が湧き起こった。「信五！」と野太い声も飛ぶ中、村上は「卒業できてうれしいか〜！」と呼びかけ。卒業生たちは「イエーイ！」と返し、ライブさながら