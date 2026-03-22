■世界室内陸上 2日目 イブニングセッション（日本時間22日、ポーランド）世界陸上の室内版、世界室内陸上の女子3000m決勝では田中希実（26、New Balance）が9分07秒77で13位に終わった。男子60mハードルでは野本周成（30、愛媛競技力本部）が準決勝で7秒49の日本新記録をマーク、決勝でも7秒49の日本タイ記録で6位となった。男子棒高跳決勝ではA.デュプランティス（26、スウェーデン）が6m25の大会新記録で優勝を果たした。4大会