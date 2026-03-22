2着は好発から先手を奪った9番人気ロンギングセリーヌ。1000メートル通過61秒2のスローペースに持ち込み、最後は1番人気イクシードの猛追を鼻差しのいだ。騎乗した石橋は「返し馬で状態の良さを感じた。切れる感じではないので前へ。3コーナーの手応えも良く、いい感じで行けた」と納得の表情。次走は未定もレース展開を左右する先行脚質とあって、今後の動向から目が離せない。