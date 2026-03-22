俳優の二階堂ふみ（３１）、山本舞香（２８）らを輩出した次世代美少女発掘オーディション「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ２０２６」の最終審査＆授賞式が２１日、都内で行われ、福島県在住の１４歳、榎本彩乃（えのもと・あやの）さんがグランプリに輝いた。応募総数約４５００人の中から頂点に立ち、「本当に光栄です」と満面の笑み。福島のアイドルグループの一員として活動しており「武道館に立ちたい」と夢を語った。また、お笑