群馬県の山林で火事が発生し、現在も延焼中です。火は、民家までおよそ200メートルに迫っていて、7世帯に避難指示が出ています。警察や消防によりますと、きのう（21日）午前11時半ごろ、群馬県の上野村を行楽で訪れていた人から「林から火が見える」と119番通報がありました。火は通報があった場所から西の方向に広がっていて、午後9時半現在でおよそ21.2ヘクタールが焼けたということです。住民らの被害は確認されていませんが、