プレミアリーグ第31節が21日に行われ、エヴァートンとチェルシーが対戦した。ホームのエヴァートンは前節までに勝ち点「43」を積み上げ、試合開始前の時点で5位リヴァプールと勝ち点「6」差、対戦相手の6位チェルシーとは勝ち点「5」差に詰め寄っている。欧州カップ戦の出場権を十分に狙える位置につけており、それだけに勝ち点「3」を手にしたいところだった。対するチェルシーは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）