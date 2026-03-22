「オープン戦、西武１−７ＤｅＮＡ」（２１日、ベルーナドーム）独特の球の軌道に、西武打線は手が出なかった。五回。２番手で登板した４年目右腕、ＤｅＮＡ・橋本は、生命線のフォークでうならせた。先頭のカナリオは、全く反応できずに見逃し三振。続く源田も空振りで３球三振に斬った。これでオープン戦５試合に登板し、計３回２／３を無失点。初の開幕１軍入りを有力にした。「ああいう三振が取れるのはいいこと。結果を