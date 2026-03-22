▼3着イクシード（ルメール）最後の150メートルは凄く良い脚だった。ひとレースごとに良くなっている。ストライドの大きい馬だから、中山よりも広い東京コースの方が向いている。▼4着アメティスタ（西村淳）良いスタートだった。距離はまだまだあっていいですし、これからの馬ですね。▼5着カラペルソナ（佐々木）ゲートで後ろ扉にくっついて1歩目の勢いがつかなかった。勝ち馬の後ろでタイミングを見て、最後も伸びてはい