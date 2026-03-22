「オープン戦、巨人３−０楽天」（２１日、東京ドーム）阿部巨人が挑む阪神との開幕３連戦の“骨格”が見えた。開幕投手にドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）を抜てきし、２戦目には５回３安打無失点と好投したハワードが当確。さらに打球速度１８５・６キロの衝撃弾を放ったキャベッジは、開幕後もリードオフマンを任されることが決定した。オープン戦だが、内容のある５連勝に阿部監督はうなずいた。「最後まで素晴らしい準