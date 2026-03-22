◇競泳・日本選手権第3日（2026年3月21日東京アクアティクスセンター）女子50メートルバタフライは池江璃花子（25＝横浜ゴム）が25秒55で制し、派遣標準記録も突破して秋の愛知・名古屋アジア大会代表入りが確実となった。派遣標準記録を突破しての優勝に、池江は「タイムはひどかった。（25秒）3か4台は出したかった」と話したが、表情は晴れやかだった。2日前の同100メートルは優勝も突破できず。この日は緊張から「泳ぎ