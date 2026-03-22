紀平は現在取り組むアイスダンスで五輪出場を目指している(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子18年GPファイナル女王で現在、アイスダンスに挑戦している紀平梨花が3月21日、自身のインスタグラムを更新。【写真】雰囲気がらり、大人の魅力が漂う紀平の最新ショットそこには「Partynight」と題して車に乗ったブラックコーデでまとめた紀平の姿があった。耳元にはゴールドのイアリングと大人の女性の魅力を漂わせているとあ