お笑いタレント明石家さんま（70）が、21日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。人気俳優が大学生の時に、国立競技場でさんまのアシストでゴールを決めたことがあると明かした。リスナーから、俳優の椎名桔平が、昔ビートたけし、さんまと一緒にサッカーをやっていたと言っていたが、その時の話をしてほしいというメールが寄せられた。さんまは「たけしさんは『足立ユナイテッド』っていうチーム