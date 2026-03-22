日本サッカー協会（JFA）の田嶋名誉会長がユニバーサルアクセス権（国民的関心が高いスポーツイベントや情報を無料アクセスできる権利）を巡る法制化の必要性を訴えた。21日に茨城県内で行われた母校の筑波大蹴球部の全日本大学選手権祝勝会兼創部130周年記念パーティーに出席。WBCが地上波で放送されなかったことに言及し「WBCを地上波で見られなかったことは残念。スポーツの発展や文化醸成に大きく影響する。サッカー協会だ