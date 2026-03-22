巨人の阿部慎之助監督（４７）が２１日、若林楽人外野手（２７）の１軍昇格を明かした。代わりにドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝と、オープン戦でチーム１号を放つなどアピールを続けていた平山功太内野手（２２）が２軍再調整となった。