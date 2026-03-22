サッカーの女子アジア杯決勝が21日にシドニーで行われ、世界ランク8位の日本代表「なでしこジャパン」は同15位の開催国オーストラリアを1―0で破り、2大会ぶり3度目の優勝を飾った。前半17分にMF浜野まいか（21＝トットナム）が挙げた1点を守り切った。FW植木理子（26＝ウェストハム）は6ゴールで大会得点王に輝いた。なでしこが頂点に返り咲いた。前半17分、浜野が完全アウェーの空気を吹き飛ばす強烈ミドル。終盤は守備陣が