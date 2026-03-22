「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）３年連続３度目の開幕投手を務めるオリックス・宮城がＷＢＣを終え、合流後初登板した。六回に３番手で登場し、２回３１球を投げて１安打４三振、無失点と貫禄の内容で終えた。「いろんな球種も投げられた。いい感じで良かったと思う」。ＷＢＣでの登板は１次リーグでの台湾、チェコ戦の２試合のみ。計３回１／３を投げただけで調整不足が危惧されていたが