◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節磐田1―4大宮（2026年3月21日ヤマハスタジアム）「目先の結果」と「中・長期的な成果」。復権を目指すJ2磐田が、二兎（にと）を追うジレンマに、もがき、苦しんでいる。ホームに大宮を迎えた今節は今季ワーストの4失点で3連敗。7試合を終えた特別大会は2勝5敗で90分での勝利は一度もなく、ここまで東地区Bグループ最少の4得点と決定力不足にも悩む。順位は10チーム中8位と低迷。その要