3歳重賞「第40回ファルコンS」が21日、中京競馬場で行われ、単勝1・6倍の断然人気ダイヤモンドノットが好位から抜け出し、重賞2勝目を飾った。川田将雅（40）＆福永祐一師（49）のタッグでは初めての重賞V。騎手時代に当レースを3勝（02、14、18年）している同師は中舘英二師（騎手→00、05年、調教師→17年）以来2人目の騎手＆調教師制覇となった。今後はNHKマイルC（5月10日、東京）を視野に入れる。盟友タッグで記念すべき