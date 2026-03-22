「選抜高校野球・１回戦、専大松戸４−０北照」（２１日、甲子園球場）７７歳１１カ月の専大松戸（千葉）の持丸修一監督が選抜大会では最高齢の勝利監督となった。「別に、それ（記録）は全然感じていない」。穏やかに笑う姿が印象的だった。投げてはエース・門倉昂大投手（３年）が９回４安打の完封勝利。１４０キロ台半ばの直球とスライダー、フォークのコンビネーションが抜群で三塁を踏ませない内容。打線は四回に長谷川