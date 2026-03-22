◇競泳・日本選手権第3日（2026年3月21日東京アクアティクスセンター）男子200メートル個人メドレーで元世界王者の瀬戸大也（TEAMDAIYA）が2年ぶりの選考会出場を果たした。24年パリ五輪後の休養やケガを経て、昨年末から本格的な練習を再開。2分0秒01で7位に終わったが、「LA（28年ロス五輪）に向けてスタートしていかないといけないので、準備ができていなくても出ようと思っていた」と明かした。先月10日には馬淵優佳