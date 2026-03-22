「選抜高校野球・１回戦、日本文理８−１高知農」（２１日、甲子園球場）久々の白星に実感を込めた。日本文理（新潟）が２０１１年以来、１５年ぶりの選抜大会初戦突破。鈴木崇監督（４５）が監督就任後初甲子園勝利をかみしめる。「選手に、そしてＯＢの方々に感謝」。１０安打８得点で圧倒した。先制は二回。１死一、三塁から染谷崇史投手（３年）の右犠飛で先制すると、続く安達煌栄千（こうえいち）外野手（３年）が左前