◇明治安田J1百年構想リーグ第8節東京V−FC東京（2026年3月22日味スタ）FC東京の日本代表MF佐藤龍が2戦連発に意欲を示した。PK戦を含む“3連勝”中のチームで、ここ3戦2発と自身も上げ潮ムード。迎える自身初の東京Vとの“東京ダービー”に向け「ミスを恐れずに果敢に挑んでいきたい。いつも以上に調子がいいと、自分にボールも転がってくるし、それがやっぱりゴールに結びつくと思う」と力を込めた。宿敵を倒して、代