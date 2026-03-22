ひとり芸日本一決定戦「R―1グランプリ2026」が21日、東京・台場のフジテレビで行われ、芸歴15年目の今井らいぱち（38）が24代目王者に輝いた。過去最多の参加者6171人の頂点に立ち、優勝賞金500万円を獲得。優勝が決まると「まじかー！」と両手で頭をかきむしり、信じられないといった表情を浮かべた。ファーストステージをトンツカタン・お抹茶（36）と並んでトップ通過。ファイナルステージでは、ラップグループ「MOROHA」