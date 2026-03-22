道中2番手で運んだ8番人気エイシンディードが直線、勝ち馬との叩き合いで離されたが2着を確保。初コンビの川又は「勝ち馬が強かったというのはありますが、やりたい競馬はできました。馬が素直で道中、折り合いは問題なかったです。最後は決め手の差です」と悔しがった。「千四でも持つことは分かりました。千六でもいいと思うし、今後が楽しみです」と期待を寄せた。