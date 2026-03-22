▼3着フクチャンショウ（横山武）スタートに注意して、いい位置を取れて伸びているんですが…。今日は頑張ってくれました。▼4着タガノアラリア（斎藤）3角で狭くなって後ろになったのがもったいなかったです。進路が空いてからは伸びてくれました。▼5着フォーゲル（吉村）もう少し壁をつくれて、50メートルでも折り合いをつけられたら良かったんですけど（ハミを）かんでいる時間が長かったです。▼6着タマモイカロス（