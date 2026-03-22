ピン芸日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、東京・台場のフジテレビで行われ、史上最多６１７１人のエントリーの中から今井らいぱち（３８）が第２４代の王者に輝き「ピン芸人・今井らいぱち、ここにありです！」と魂の叫びで喜びを表した。ファーストステージは２番手で登場し、スペシャルドリームアドバイザー・財前に扮（ふん）したネタで６６９点の高得点。審査員のバカリズムは「最初の面白さが発