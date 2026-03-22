◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人の救援陣がまたもゼロを並べた。計６投手のリレーで楽天に完封勝利。３―０の９回は、今季初の連投テストとなった育成選手のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が締めて２試合連続セーブをマークした。キャンプ中の実戦から８試合無失点となり、「支配下を勝ち取りたい」と外国人では８人目となる支配下登録選手へ意欲を見せた。１７日のヤクルト戦に２番手で登板した先