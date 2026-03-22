◆ファーム・リーグＤｅＮＡ３X―２巨人＝延長１０回＝（２１日・横須賀）巨人の井上温大投手（２４）が２１日、ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦（横須賀）で６回２安打１失点（自責０）、奪ったアウトの半数となる９奪三振と圧巻の投球を披露した。「カウントを取りにいく球や、三振を取りにいく球がしっかり投げ分けられていたのでよかった」とうなずいた。初回は四球と味方のエラーも絡んで１点を失ったが、最速１５１キロ