◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）重圧から解放されたようだった。巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）は最後の打者を打ち取ると、笑顔を浮かべた。５回２死無走者、中島への３球目。１４７キロの外角直球で遊ゴロに仕留めた。「バテることなく球数を投げられた。そこまで球数を増やせたのはよかった」。古巣を相手に今季最多の５回８５球を投げ、３安打無失点。オープン戦最終登板を、納得の形で終えた。