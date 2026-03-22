◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島―千葉（２２日・メルカリスタジアム）Ｊ１東地区１０位の千葉（勝ち点５）は、２１日にアウェーで首位の鹿島（同１９）と対戦する。ついに昨季Ｊ１王者と対戦する。小林慶行監督は試合２日前の会見で相手の印象を「したたか。Ｊリーグで一番勝ち方を知っている。勝つためにすべての選手が反応できる執着心の強さがある。まさに伝統だとは思うんですけど、それが一番の強さなんだろ