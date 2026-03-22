◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）【阪神・藤川監督語録】▼高橋は順調に5回零封もう少しですね。もう少ししたら始まりますから。いいスタートにしてもらいたいなと思いますね。▼投打含めて故障に注意いくつか、デッドボールが当たったりとかもありますので。明日（22日）もう1日ゲームをして、心身ともに開幕に向かう。▼前回2失点のモレッタは修正完了ずっとゼロに抑え続ける選手は、